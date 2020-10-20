Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону на улице Каяни построят «Гандбол-Арену» и гостиницу, где смогут останавливаться члены спортивных команд. Разрешение на использование участка в этих целях получено в ходе заседания муниципального парламента.

«В ходе очередного заседания Ростовской-на-Дону городской думы депутаты приняли решение о включении земельного участка, расположенного по ул. Каяни, 11/108, в границы территориальной зоны, предусматривающей возможность размещения как объектов спорта, так и иных объектов общественного назначения. Теперь появится возможность построить на данном участке спортивную арену мирового уровня и гостинично-деловой комплекс, в котором будут останавливаться команды, приезжающие в наш город для участия в соревнованиях самого разного уровня», — написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев ранее заявил о строительстве гандбольной площадки и реконструкции дворца спорта в Ростове-на-Дону в 2023 году. Реконструкция существующего спорткомплекса оценивается в 1,5 млрд рублей.

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