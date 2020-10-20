Лондон, , 15:04 — REGNUM Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить лондонский «Челси» вместо Фрэнка Лэмпарда. Об этом 20 октября сообщает Quotidiano.Net.

По информации источника, Аллегри является фаворит на смену Лэмпарду на посту наставника команды.

Отмечается, что в руководстве «Челси» расстроены результатами команды. После того, как клуб купил нескольких дорогих футболистов, они показывают невыразительные результаты. Команда одержала две победы в пяти матчах на старте сезона.

Напомним, Аллегри находится без работы с мая 2019 года. До этого он пять лет возглавлял «Ювентус».