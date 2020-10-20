Москва, , 14:34 — REGNUM Вести борьбу с допингом в международном спорте нужно без политизации. Об этом 20 октября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании президиума седьмой сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО.

«Крайне важно объединить усилия государств в борьбе с допингом в спорте. Причём решать данные вопросы нужно профессионально, в конструктивном ключе, без попыток политизации и вмешательства извне», — сказал Матыцин.

Заседание открылось 20 октября в Москве. В нём принял участие председатель президиума конференции сторон Маркос Диас (Доминиканская Республика).

Конвенция о борьбе с допингом в спорте была принята 19 октября 2005 года на 33-й сессии ЮНЕСКО.

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