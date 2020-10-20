Москва, , 14:20 — REGNUM Если Конор Макгрегор победит Дастина Порье в поединке в лёгком весе, то его реванш с Хабибом Нурмагомедовым будет иметь смысл. Об этом 20 октября заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

«Если он победит Порье в лёгком весе, реванш будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе… как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если он будет драться в 170 фунтах — до свидания», — сказал Нурмагомедов.

Планируется, что бой Макгрегора и Порье пройдёт в январе 2021 года.

Напомним, Хабиб победил Макгрегора в октябре 2018 года, защитив тем самым титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Читайте также: Тренер Нурмагомедова сравнил Гэтжи с Макгрегором