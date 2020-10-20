Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) подписал контракт с нападающим системы «Сан-Хосе Шаркс» Иваном Чеховичем. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что контракт с 21-летним форвардом подписан до конца сезона 2020/21.

В 2017 году Чехович был выбран на драфте НХЛ в седьмом раунде под 212-м номером. В сезоне 2019/20 он играл Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе «Сан-Хосе», в котором провёл 42 матча.

В составе сборной России Чехович становился серебряным (2016) и бронзовым (2017) призёром юниорских чемпионатов мира.