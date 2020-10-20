Москва, , 13:45 — REGNUM Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Краснов, который выступает в спортивной ходьбе, получил дисквалификацию на четыре года. 5 сентября на чемпионате России он сдал допинг-пробу, которая наличие в организме запрещенных препаратов (S2-эритропоэтин и S62-фонтурацетам).

Дисквалификация действует с 28 сентября 2020 по 27 сентября 2024 года. ВФЛА аннулировала результат Краснова на чемпионате России — четвёртое место на дистанции 20 км.