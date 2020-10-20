Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM На международном строительном форуме Techno Build 100+ показали макет деревни спортсменов Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Презентацию провел застройщик «Синара-Девелопмент».

В деревне разместят общежития, дворец водных видов спорта, тренировочное поле, медицинский центр. Также планируются установить общественный центр, где будут располагаться административный блок, центр аккредитации, пункт службы безопасности и другие структуры.

Одновременно проживать в общежитиях деревни смогут более 11 тыс. человек. После завершения соревнований эти здания передадут в пользование уральских студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге открылся в очном формате международный форум Techno Build 100+.

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