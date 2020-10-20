Тольятти, Самарская область, , 12:38 — REGNUM Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» подписал контракт с бразильским полузащитником по имени Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес. Об этом 18 октября сообщается на сайте клуба.

Маркс Ленин перешёл в «Акрон» в качестве свободного агента и подписал контракт на три года. В новой команде он будет играть под 15-м номером.

С 2017 года он играл за молодёжную команду бразильского клуба «Фламенго». Также ранее он привлекался к матчам за юниорскую сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.

«Акрон» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по силе дивизионе чемпионата России. В настоящее время команда занимает 17-е место в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 14 очков.