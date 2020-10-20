Омск, , 12:15 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Наиля Якупова в омский «Авангард». Об этом 20 октября сообщает пресс-служба «Авангарда».

«Амур» получил денежную компенсацию за 27-летнего форварда. В новой команде Якупов будет выступать под 65-м номером.

В нынешнем сезоне Якупов сыграл 15 матчей, в которых набрал семь (1+6) очков.

С 2018 по 2020 год Якупов выступал за СКА, а сезоне 2012/13 провёл 22 матча за нижнекамский «Нефтехимик». В НХЛ он был выбран «Эдмонтоном» на драфте-2012 под первым номером. Также играл за «Сент-Луис» и «Колорадо».

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