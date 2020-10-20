Москва, , 11:32 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) получила уведомление от футбольного клуба «Краснодар» о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что в команде получены два условно-положительных результата тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что футболисты Реми Кабелла и Евгений Марков не поехали с командой на матч Лиги чемпионов с «Ренном» из-за сомнительных результатов тестов. Кроме того, главный тренер Мурад Мусаев заболел ангиной.

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