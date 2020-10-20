Москва, , 10:34 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев не выступит на турнире UFC, который состоится в Абу-Даби 24 октября. Об этом 20 октября сообщает ТАСС.

«Ислам не выступит в Абу-Даби. Он уже находится в США, бой может пройти в ноябре или декабре», — сказали в команде спортсмена.

Махачев должен был провести поединок 24 октября против Рафаэля дос Аньоса, но бразилец снялся с турнира из-за коронавируса. UFC продолжил искать соперника для Махачева, но поиск не дал результатов.

На счету Махачева 18 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.