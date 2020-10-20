Бразилиа, , 10:09 — REGNUM Бразильский министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес потребовала посадить в тюрьму экс-футболиста сборной Бразилии Робиньо. Об этом сообщает g1.globo.

«Немедленно тюрьма, мне больше нечего сказать. Апелляция ещё возможна. Но утечка аудио, люди. Что еще вы хотите?», — сказала Алвес.

Напомним, в ноябре 2017 года итальянский суд приговорил Робиньо к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент имел место в январе 2013 года, когда футболист выступал за «Милан». Во время дискотеки он участвовал в изнасиловании албанской девушки.

В «Милане» он выступал с 2010 по 2014 год, после чего уехал в Бразилию. 11 октября 2020 года он подписал контракт с «Сантосом», но спустя шесть дней клуб его расторгнул, чтобы футболист сосредоточился на своей защите в суде.

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