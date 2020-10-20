Краснодар, , 09:15 — REGNUM Футболисты «Краснодара» Реми Кабелла и Евгений Марков, а также главный тренер команды Мурад Мусаев не полетели на матч Лиги чемпионов с французским «Ренном». Об этом 19 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что у Маркова и Кабелла тесты на коронавирус дали сомнительные результаты. Мусаев заболел ангиной, у него тест отрицательный. У остальных футболистов команды также отрицательные результаты тестов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится 20 октября.

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