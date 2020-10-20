Ньон, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Формат проведения Лиги чемпионов могут поменять с сезона 2024/25. Об этом 20 октября сообщает The Telegraph.

Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может увеличить количество команд-участниц группового этапа с 32 до 36.

УЕФА рассматривает два варианта расширения турнира. Первый предполагает распределение 36 команд по шести группам. Во втором варианте каждый клуб сыграет с 10 разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

Второй вариант, как отмечается, для УЕФА выглядит более предпочтительным, поскольку даёт возможность увеличить количество топ-матчей на групповом этапе, что сделает турнир привлекательнее для телевещателей. Окончательное решение может быть принято в 2021 году.