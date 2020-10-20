Сочи, Краснодарский край, , 07:37 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающий Теэму Хартикайнен и защитник Александр Алексеев.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 25 очков после 20 матчей. «Сочи» идёт на 21-м месте, на его счету 10 очков после 16 игр.

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