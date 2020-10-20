Лидс, Великобритания, , 07:11 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес на 70-й минуте. Он точно пробил с дальней дистанции, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в сетку ворот «Лидса».

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает шестое место в АПЛ, в активе команды девять очков после пяти матчей. «Лидс» идёт на 10-м месте с семью очками после пяти игр.

Читайте также: «Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера» в матче АПЛ