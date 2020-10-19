Санкт-Петербург, , 23:04 — REGNUM Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин поделился мнением касательно работы Романа Ротенберга на тренерском мостике команды. Напомним, что Брагин был вынужден пропустить несколько матчей регулярного чемпионата из-за болезни.

«Хотел бы поблагодарить тренеров ВХЛ и МХЛ, которые работают в нашем клубе. Мы работаем в одной системе, система работает в одном направлении в плане тактики.

Роман Борисович тоже отработал хорошо. Было непросто, команда находилась в неоптимальном состоянии. Он выжал из команды всё, что можно было. Благодарен всем тренерам, что взяли ответственность в трудный момент и отработали как нужно», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Роман Ротенберг работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера в семи матчах, в которых «армейцы» одержали две победы.