Торонто, Канада, , 22:19 — REGNUM Стали известны требования нападающего Ильи Михеева касательно нового соглашения с «Торонто Мейпл Лифс». Напомним, что российский игрок обратился в арбитраж для разрешения спора между сторонами.

Согласно информации Эллиотт Фридмана, игрок планирует подписать однолетний контракт с канадским клубом, по которому он хочет заработать 2,7 миллиона долларов.

«Торонто» настаивает на двухлетнем соглашении с окладом в размере одного миллиона долларов.

Арбитраж состоится 21 августа.

По прошлому соглашению Илья Михеев заработал 925 тысяч. В минувшем сезоне форвард набрал 23 (8+15) в 39 матчах чемпионата.