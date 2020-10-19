Париж, 19 октября 2020, 20:54 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» готовиться к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Согласно информации журналиста Саймона Стоуна, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер назначил капитаном команды на эту встречу полузащитника Бруно Фернандеша.
Напомним, что капитан «манкунианцев» защитник Харри Магуайр не смог полететь с командой в Париж.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится во вторник, 20 октября. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.