Стокгольм, , 19:23 — REGNUM 19 октября в рамках четвертьфинала европейского онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Open Fall 2020 шведский коллектив fnatic со счетом 2:0 одержал победу над North на картах Inferno (16:9) и Overpass (16:10).

Самым ценным игроком встречи по мнению пользователей HLTV (71% голосов) был признан Майкил «Golden» Селим, коэффициент k/d которого составил 1,14.

Fnatic встретятся в полуфинале верхней сетки с Astralis. North будут бороться за выживание в матче с Heroic.