Химки, Московская область, , 15:53 — REGNUM Власти Московской области не рассматривают возможность переноса матчей футбольного клуба «Химки» в другой регион. Об этом 19 октября заявил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Мы пока что не рассматриваем идею переноса матчей в другой регион. Да и не понимаем, какой регион более безопасный», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, запрете участия зрителей во всех массовых мероприятиях является временной мерой, а дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что с 21 октября в Московской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Спортивные соревнования, в том числе матчи «Химок», будут проходить без зрителей.

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