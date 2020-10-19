Подольск, Московская область, , 15:22 — REGNUM Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» проведёт два ближайших домашних матча без зрителей. Об этом 19 октября сообщается на сайте клуба.

Причиной стало решение губернатора Московской области Андрея Воробьёва о запрете с 21 октября в регионе массовых и спортивных мероприятий.

Ограничения действуют до 7 ноября. Тренировки и матчи будут продолжены, но без участия зрителей.

Таким образом, матчи «Витязя» в КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (21 октября) и с «Сочи» (23 октября) пройдут без зрителей.

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