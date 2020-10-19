Хабаровск, , 14:52 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Амура» по дублю оформили нападающие Владимир Бутузов (20, 55) и Александр Полунин (26, 46). У «Йокерита» единственный точный бросок нанёс защитник Микко Лехтонен.

На сегодняшний день «Амур» занимает 18-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 14 очков после 19 матчей. «Йокерит» идёт на 11-м месте, на его счету 19 очков после 14 игр.