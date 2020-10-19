Москва, , 14:47 — REGNUM Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Зенитом» пройдёт без зрителей. Об этом 19 октября говорится в заявлении РПЛ.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, спортивные мероприятия на территории региона с 21 октября должны проводиться без зрителей.

«Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура РПЛ с «Зенитом» при закрытых трибунах», — говорится в заявлении.

Ограничения в Подмосковье действуют до 7 ноября. Матч «Химки» — «Зенит» состоится в Химках 1 ноября.