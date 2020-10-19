Наро-Фоминск, Московская область, , 14:40 — REGNUM Уроженцы Северной Осетии Чермен Валиев и Алан Хугаев выиграли золотые медали на чемпионате России по вольной борьбе, прошедшем 15−18 октября в Наро-Фоминске (Московская область). Первый стал сильнейшим в весовой категории до 70 кг, второй одержал победу в дивизионе до 125 кг.

Представители Северной Осетии также выиграли по две серебряные и бронзовые медали. Вице-чемпионами стали Хетик Цаболов (74 кг) и Асланбек Сотиев (97 кг), третьи места в своих дивизионах заняли Асланбек Газзаев (97 кг) и Виталий Голоев (125 кг).

Как сообщало ИА REGNUM, всего на чемпионате России по вольной борьбе 2020 года было разыграно десять комплектов медалей. В восьми весовых категориях победителями стали спортсмены из Дагестана.

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