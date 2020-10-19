Наро-Фоминск, Московская область, , 14:13 — REGNUM Спортсмены из Дагестана завоевали восемь из десяти золотых медалей на чемпионате России по вольной борьбе, который прошел 15−18 октября в Наро-Фоминске (Московская область). Еще 13 уроженцев республики выиграли «серебро» и «бронзу».

На высшую ступень пьедестала поднялись дагестанцы Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Разамбек Жамалов (74 кг), Ахмед Усманов (79 кг), Даурен Куруглиев (86 кг), Алихан Жабраилов (92 кг) и Абдулрашид Садулаев (97 кг).

В шаге от чемпионства оказались Рамазан Ферзалиев (61 кг), Ахмед Чакаев (65 кг), Гаджимурад Алихмаев (79 кг), Магомед Курбанов (92 кг) и Шамиль Шарипов (125 кг).

Обладателями бронзовых медалей национального чемпионата стали Ахмед Ирисов (57 кг), Ибрагим Абдурахманов (61 кг), Загир Шахиев (65 кг), Курбан Шираев (70 кг), Аманула Гаджимагомедов (79 кг), Гаджи Набиев (79 кг), Арсенали Мусалалиев (86 кг) и Магомед Рамазанов (86 кг).

Отметим, что изначально чемпионат России по вольной борьбе 2020 года был запланирован на 23−27 апреля в Улан-Удэ (Бурятия), однако из-за коронавируса турнир было решено перенести. Позже в качестве места проведения чемпионата рассматривались Москва и Владикавказ, но в конечном итоге Федерацией спортивной борьбы России был выбран Наро-Фоминск.