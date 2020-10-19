Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве пройдёт заседание седьмой сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Отмечается, что в заседании примет участие министр спорта России Олег Матыцин. В Москву прилетят для участия в заседании председатель президиума конференции сторон Маркос Диас (Доминиканская Республика), а также его заместитель, министр спорта Сенегала Матар Ба.

На заседании планируется обсудить план работы на 2020−2021 годы, практическое руководство и базу последствий несоблюдения конвенции ЮНЕСКО.

Также будет обсуждаться вступление в силу кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) 2021 года и деятельность Фонда по искоренению допинга в спорте.

Напомним, 19 октября 2005 года на 33-й сессии ЮНЕСКО была принята международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. Она вступила в силу 1 февраля 2007 года, и по состоянию на май 2020 года её подписали 189 стран. Россия ратифицировала документ 26 декабря 2006 года. Министр спорта РФ является заместителем председателя президиума конференции сторон.

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