Ньон, Швейцария, , 12:56 — REGNUM Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» обслужит нидерландская бригада арбитров. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным арбитром будет Сердар Гёзюбююк. Помогать ему будут лайнсмены Йост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервным судьёй назначен Бас Нёйхейс. За систему видеоповторов VAR будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Напомним, матч между «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотивом» состоится 21 октября в Австрии.