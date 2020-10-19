Москва, , 11:23 — REGNUM Конор Макгрегор — более мощный ударник, чем Джастин Гэтжи. Об этом 19 октября заявил Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Я думаю, что, если мы сможем перевести Гэтжи в борьбу, он не будет опаснее Конора Макгрегора. Конор — более мощный ударник, хотя и у Джастина с этим аспектом всё в порядке», — цитирует Мендеса ТАСС.

По его словам, Гэтжи — очень серьёзный соперник, которого будет непросто перевести вниз. «Правда, я не помню людей, которых Хабиб не смог бы перевести», — добавил Мендес.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом. Поединок Хабиба с Гэтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254.

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