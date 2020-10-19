Чехов, Московская область, , 10:58 — REGNUM Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» не сыграет с испанским «Адемаром Леоном» в Лиге Европы из-за коронавируса. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба российской команды.

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Отмечается, что домашний матч «Чеховских медведей» в Лиге Европы перенесён из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в составе «Адемара Леона».

Матч должен был пройти 20 октября в подмосковном Чехове. О новой дате пока неизвестно. Испанская команда отправлена на карантин.

Ранее гандболисты «Адемара Леона» провели матч чемпионата Испании, играя в медицинских масках. Этот случай стал первым в официальных матчах в игровых видах спорта.