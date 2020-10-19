Хабаровск, , 10:52 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подал в отставку со своего поста. Об этом 19 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что на общекомандном собрании Поддубский объявил футболистам о своём решении.

«Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из «штопора». Поэтому я должен уступить своё место новому специалисту и подать в отставку», — сказал Поддубский.

Напомним, после 16 туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск» занимает 15-е месте в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.