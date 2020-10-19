Москва, , 10:15 — REGNUM У защитника московского ЦСКА Вадима Карпова диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

18-летний футболист получил повреждение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо». Он столкнулся с форвардом гостей Вячеславом Грулевым, который получил жёлтую карточку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября ЦСКА одержал победу над «Динамо» со счётом 3:1.

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