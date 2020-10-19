Москва, , 09:40 — REGNUM Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева стала игроком турецкого «Галатасарая». Об этом она сообщила 19 октября на своей странице в Instagram.

«Счастлива снова стать частью семьи «Галатасарая». Скоро встретимся», — написала Кошелева.

В сезоне 2019/20 Кошелева играла за китайский клуб «Гуандун Эвергранд» после чего перешла в калининградский «Локомотив». В составе «Галатасарая» Кошелева выступала в 2017—2018 годах.

В составе сборной России 31-летняя Кошелева является чемпионкой мира (2010) и двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015).