Москва, , 09:32 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с опережением графика проходит процесс сгонки веса перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Об этом 19 октября заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес в интервью ТАСС.

«Если вы видели видео нашей подготовки, то должны понимать, что с весом у него все в порядке», — сказал Мендес.

По его словам, вес Нурмагомедова сейчас даже меньше, чем в этот же период перед его последним боем — с Дастином Порье в сентябре 2019 года. Хабиб легче примерно на 0,9 кг, чем в тот же день во время подготовки к бою с Порье.

Напомним, бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Читайте также: Нурмагомедов сохранил второе место рейтинга UFC без учета весовых категорий

Читайте развитие сюжета: Тренер Нурмагомедова сравнил Гэтжи с Макгрегором