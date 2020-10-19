Сеул, , 09:20 — REGNUM Трехсторонний турнир по киберспорту между представителями Южной Кореи, Китая и Японии перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, турнир должен был пройти в Олимпийском парке Сеула с 13 по 15 ноября.

Решение о переносе было принято представителями министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи и Korean e-Sports Players Association.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 275.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом

Отметим, что в настоящее время во всем мире выявлено более 39,9 млн случаев заражения коронавируса. Жертвами пандемии стали более 1,11 млн человек.