Буэнос-Айрес, , 09:13 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» подал в суд на испанскую «Барселону». Об этом 19 октября сообщает Marca.

Отмечается, что причиной судебного иска стал переход уругвайского защитника Сантьяго Рамоса Минго, который в феврале 2020 года перешёл из «Боки Хуниорс» в каталонский клуб на правах свободного агента.

«Сегодня мы подаем в суд на «Барселону», потому что считаем, что у нас есть права», — сказал президент «Боки Хуниорс» Хорхе Амор Амеаль.

По его словам, предыдущее руководство клуба очень плохо относилось к 18-летнему игроку, у которого на момент перехода, возможно, не было представителя.

Минго подписал соглашение с «Барселоной», которое рассчитано до июня 2022 года. В новом сезоне он провёл три матча на скамейке запасных «Барселоны», а также сыграл один матч за «Барселону Б», выступающую в третьем дивизионе чемпионата Испании.