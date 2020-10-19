Рим, , 08:50 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Беневенто» в матче четвёртого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Ромы» дубль оформил нападающий Эдин Джеко (35, 77), ещё по голу забили Педро Родригес (31), Жордан Верету (69), реализовавший пенальти, и Карлес Сайоль (89).

В составе «Беневенто» точными ударами отметились форварды Джанлука Карпари (5) и Джанлука Лападула (55).

На сегодняшний день «Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды семь очков. «Беневенто» идёт на 10-м месте с шестью очками.