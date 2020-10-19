Хабаровск, , 05:54 — REGNUM В Хабаровск 17−18 октября проходил чемпионат Дальнего Востока по дзюдо. Всего участвовало около 100 спортсменов из разных регионов ДФО. Хабаровчане завоевали четыре золотые и две серебряные медали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Прошедший чемпионат является отборочным туром на чемпионат России, который состоится в Хабаровске в ноябре. Все спортсмены-победители остаются на сборах до чемпионата.

Многие спортсмены оправдали ожидания. Победителями чемпионата Дальнего Востока стали Виктория Филлипович, Владимир Астафьев, Дарья Чудина и Владислав Кравцов. Серебряные медали — у Анастасии Лукашиной и Ольги Городней.

Добавим, что Дарья Чудина в 2016 году завоевала бронзовую медаль чемпионата России по дзюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 ноября в Хабаровске на чемпионате РФ по дзюдо будут разыграны медали в личных соревнованиях, 10 ноября — в командных. Торжественная церемония открытия состоится 7 ноября в «Платинум Арене».