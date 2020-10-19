Ростов-на-Дону, , 00:13 — REGNUM Футболистов «Ростова» к победе на грозненским «Ахматом» привело терпение. Так прокомментировал результат матча (3:0) старший тренер жёлто-синих Виталий Кафанов.

«Это, наверное, первый раз, когда мы обыграли «Ахмат» с крупным счётом. Счёт не по игре, потому что они играли лучше. Бывают такие матчи, когда нужно просто терпеть. Мы дотерпели, а в конце забили два мяча. <…> До последних минут был счёт 1:0 и непонятно, как матч закончится. Но с учетом тех кадровых проблем, которые у нас сейчас есть, с учётом того, что у нас много игроков вливаются в коллектив, сейчас очень важно не потерять много очков, пока команда сыграется», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что матч состоялся на «Ростов Арене». Авторами голов стали Кенто Хасимото, Роман Ерёменко и Данил Глебов. В настоящее время «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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