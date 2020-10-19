Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Мец» (Франция) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч пятого тура завершился со счётом 30:26 в пользу хозяек площадки.

«Мы хорошо подготовились и знали, что «Мец» действительно силён. Отыграли матч на хороших скоростях, хотя первыми 30 минутами я не удовлетворён — мы пропускали контратаки, но затем стали более дисциплинированы, хорошо возвращались в защиту. <…> Сыграли лучше, чем с «Битигхаймом», — прокомментировал встречу наставник ростовчанок Пер Юханссон.

Лучшими бомбардирами принимающей стороны стали Анна Вяхирева, Анна Сень и Грас Заади, забившие по пять мячей. Четырьмя точными бросками отличилась Юлия Манагарова.

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