Ростов-на-Дону, , 21:37 — REGNUM Футболисты грозненского «Ахмата» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили команде «Ростов». Встреча, завершившаяся со счётом 0:3, прошла 18 октября на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Кенто Хасимото, Роман Еременко и Данил Глебов.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Ахмата», в активе которых 14 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Уфы» уступили московскому «Локомотиву» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

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