Москва, , 18:41 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили столичному ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 18 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. У гостей мяч забил Николо Моро.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Футболисты московского «Динамо», в активе которых 17 баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября футболисты «Урала» из Екатеринбурга уступили тульскому «Арсеналу» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:1.

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