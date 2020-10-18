Тула, , 17:38 — REGNUM Футболисты «Урала» из Екатеринбурга в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили тульскому «Арсеналу». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 18 октября на стадионе «Арсенал» в Туле.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Александр Ломовицкий, который забил единственный мяч на 36-й минуте.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Футболисты «Урала», в активе которых 10 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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