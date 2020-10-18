Москва, , 16:02 — REGNUM Бой между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Умаром Нурмагомедовым и представителем Казахстана Сергеем Морозовым отменен. Об этом 18 октября сообщили в команде российского спортсмена.

«Бой с Морозовым отменен», — приводит ТАСС сообщение представителя команды российского бойца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен в Дубае в больницу.

Отметим, 24 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, где Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с Сергеем Морозовым из Казахстана. Главным событием данного турнира станет бой с участием российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Джастина Гэтжи.