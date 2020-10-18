Дубай, ОАЭ, , 16:01 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, доставлен в Дубае в больницу. Об этом 18 октября сообщили в команде спортсмена, передает ТАСС.

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», — заявил представитель команды Умара Нурмагомедова.

Отметим, 24 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, где Умар Нурмагомедов должен был выйти на поединок с представителем Казахстана Сергеем Морозовым. Главным событием данного турнира станет бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Джастином Гэтжи.

Напомним, в настоящее время 24-летний Умар Нурмагомедов одержал 12 побед в ММА и не потерпел ни одного поражения.