Турин, Италия, , 14:48 — REGNUM Ещё у одного игрока туринского футбольного клуба «Торино» анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба команды.

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При этом уточняется, что у заразившегося игрока в данный момент нет симптомов нового заболевания и что он изолирован. Имя заразившегося футболиста не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что тесты на коронавирус трех человек из туринского футбольного клуба «Торино» показали положительный результат.

Отметим, 18 октября команда «Торино» проведет на своем поле матча 4-го тура итальянской футбольной Серии А с клубом «Кальяри».