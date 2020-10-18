Лас-Вегас, США, , 15:40 — REGNUM Возможность поединка-реванша с боксёром с Украины Василием Ломаченко оценил американский боксер Теофимо Лопес, который после победы над украинцем стал абсолютным чемпионом мира в легкой весовой категории. Его мнение на эту тему 18 октября приводит Top Rank.

«Реванш с Ломаченко? А смысл? Я побил Василия», — сказал Лопес.

Также американец рассказал, что после победы в поединке с Ломаченко он извинился перед украинским спермином и его отцом и уточнил, что он теперь идет дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный в прошлом американский боксер Майк Тайсон высказался по поводу победы другого боксера из США Теофимо Лопеса над представителем Украины Василием Ломаченко

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