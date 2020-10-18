Волгоград, , 13:54 — REGNUM В настоящее время в составе волгоградского футбольного клуба «Ротор» нет заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 18 октября сообщил генеральный директор команды Андрей Рекечинский.

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«У нас в команде сейчас вообще нет зараженных», — приводит его слова ТАСС.

Также Рекечинский отметил, что в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой «Тамбов», который состоится позднее 18 октября, волгоградский клуб сыграет с полным основным составом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре команда «Ротор» сообщила о семи выявленных заразившихся коронавирусом в своем составе, из-за чего были отменены ее матчи РПЛ с командами «Краснодар» и «Ростов» и волгоградскому клубу были засчитаны в них технические поражения.

Напомним, матч «Ротора» с «Тамбовом» пройдет в Волгограде 18 октября и начнется в 14:00 мск. В данный момент волгоградская команда с тремя очками в активе располагается на 16-й, последней строчке турнирной таблицы РПЛ.