Владикавказ, , 13:53 — REGNUM Владикавказский футбольный клуб «Алания» заключил соглашение с нигерийским защитником Содиком Рашидом. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба команды.

Также уточняется, что соглашение между 20-летним футболистом и клубом заключено на трехлетний срок, и что игрок будет выступать за «Аланию» под номером 12.

«Я очень рад стать частью футбольного клуба «Алания». Жду не дождусь своего приезда в Россию, чтобы сыграть свой первый матч за команду», — заявил по этому поводу сам нигериец.

Отметим, Содик Рашид с 2018 года играл в составе команды из Копенгагена «Фремад Амагер» сначала на правах аренды, а затем полностью став ее игроком. В нынешнем сезоне сыграл за клуб в трех матчах второй лиги датского футбола.