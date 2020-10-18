Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между санкт-петербургским футбольным клубом «Зенитом» и бельгийской командой «Брюгге» будет обслуживать судейская бригада во главе с главным арбитром из Франции. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также указывается, что в нее входят ещё один французский судья Фредерик Хаккет и Рой Хассан из Израиля, резервным арбитром будет также представитель Франции — Карим Абед.

За систему видеопомощи судьям (VAR) будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.

Отметим, игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге» пройдет в Санкт-Петербурге 20 октября и начнется в 19:55 мск.